Leverkusen: Limousine in Stöckenbergsee versenkt

Rettungstaucher im Einsatz : Limousine in See bei Leverkusen versenkt

Rettungstaucher markierten am Montag das Auto mit einer Boje, um es für die spätere Bergung schneller im See wiederfinden zu können. Foto: Uwe Miserius

Leverkuse-Hitdorf Ein Angler bemerkte am Montagnachmittag verdächtige Reifenspuren, die in den See bei Hitdorf führten und rief Polizei und Feuerwehr. Letztere schickte Taucher raus. Der Fund: eine schwarze Limousine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 14.30 Uhr wurden sowohl die Leverkusener Berufsfeuerwehr als auch die Polizei informiert. Ein Angler hatte Reifenspuren entdeckt, die bis in den Stöckenbergsee führten. Die Feuerwehr schickte am Nachmittag ihre Rettungstaucher raus. Der Verdacht: Im See wurde möglicherweise ein Auto versenkt.

Die Taucher entdeckten tatsächlich rund 50 Meter weit im See dann die schwarze Limousine, „augenscheinlich sind keine Personen in dem Wagen“, berichtet die Polizei am frühen Abend. Der Wagen liegt rund 18 bis 20 Meter tief in dem See im Wasserschutzgebiet bei Hitdorf. Die Taucher befestigten an dem Wagen eine Kordel mitsamt einer Boje, damit sie den Wagen am Dienstag rasch wiederfinden. Das Fahrzeug soll nach Informationen von vor Ort dann geborgen werden.

(Lh)