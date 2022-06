Mezzosopranistin in Leverkusen : Liederabend im Forum geht tief zu Herzen

Leverkusen Bei diesem Abend der Kammermusik im Forum beeindruckte nicht nur die Mezzosopranistin, sondern auch das sie begleitende Streichquartett das Publikum.

Als Kind hat die Diplomaten-Tochter gar nicht weit entfernt in Bonn-Mehlem gelebt. Damals erschien ihr der Stadtname Leverkusen so merkwürdig, weil doch „Lever“ in ihrer schwedischen Muttersprache Leber bedeute. Nun sei sie zum ersten Mal in Leverkusen, endlich. Anne Sofie von Otter wandte sich vor dem letzten Liederpaket an das Publikum von Bayer Kultur, dessen ganze Aufmerksamkeit und Sympathie sie zuvor längst gewonnen hatte.