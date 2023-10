Am 28. und 29. Oktober brummt’s im Leverkusener Zentrum „LevLive“ – Künstler, Vereine und Herbstmarkt in der City

Der Monat Oktober kann in Leverkusen gut und gerne mit dem Beinamen „Kunstmonat“ versehen werden. Kommende Woche Freitag, 20. Oktober, ist Kunstnacht an 70 Schauplätzen in der ganzen Stadt. Für das Wochenende darauf organisiert die Werbegemeinschaft City Leverkusen in der Fußgängerzone Wiesdorf „LevLive“. Heißt: In Verbindung mit dem Herbstmarkt treten am 28. und 29. Oktober Künstlerinnen und Künstler in der gesamten Fußgängerzone auf.