Kundgebungen in Leverkusen : Leverkusener protestieren gegen Rechts

Leverkusen Zur Kundgebung des rechtspopulistischen „Aufbruch Leverkusen“ kamen nur rund zehn Personen. Die Zahl der Gegendemonstranten betrugt mehr als das Zehnfache.

Die Stimmung war aufgeheizt, als sich am Samstagmittag mehr als 100 Menschen in Wiesdorf versammelten. Vor Funkenplatz und Christuskirche demonstrierten Akteure der Ortsgruppe „Fridays for Future“ und des Bündnisses „Lev ist bunt“ mit Angehörigen aus Vereinen, Initiativen, Parteien und Gewerkschaften. Sie alle wollen die Zivilgesellschaft und demokratische Kultur in Leverkusen stärken und unterstützen.