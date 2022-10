Elekromobilität in Leverkusen : Leverkusener Autohändler setzt auf Solarenergie

Elekromobilität in Leverkusen

Solardach bei „BOB Automobile“ an der Julius-Doms-Straße. Foto: BOB-Group

Leverkusen Die „BOB Automotive Group“ will mit den neuen Solaranlagen nicht nur sich selbst mit Energie versorgen, sondern auch Strom ins öffentliche Netz einspeisen.

Die „BOB Automotive Group“, eine Autohandelsgruppe mit 20 operativen Standorten im Ruhrgebiet, im Rheinland und im Bergischen Land, hat ihren Schritt in Richtung einer größtmöglichen Strom-Autarkie vollzogen. Innerhalb von 15 Monaten rüstete die Gruppe ihre Standorte mit modernen Solaranlagen aus. Auch der Standort an der Julius-Doms-Straße 6 in Leverkusen verfügt nun über eine solche Anlage.