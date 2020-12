Leuchtende Aktion in Hitdorf wegen Corona abgesagt : Kerzenschein am See erst zu Ostern

Birgit El Farash vom „Strandgut“ am Hitdorfer See will die Kerzenschein-Idee nicht fallen lassen, sondern 2021 umsetzen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Hitdorf Aus Coronaschutz-Gründen haben die Veranstalterinnen die Weihnachtslichter-Aktion am Hitdorfer Seeufer abgesagt. Vernunft siegt über Herz. Ideen für eine neue leuchtende Aktionen gibt es schon.

Die Enttäuschung ist Birgit El Farash anzumerken. Doch letztendlich setze sich bei der Gastronomin am Hitdorfer See der Ruf der Verantwortung und Vernunft durch. Eigentlich hätten die Wege und Wiesen entlang des Ufers am Sonntag mit bunten Lichtern bestückt werden sollen. Ein Meer aus flackernden und tanzenden Flammen sollte die Spaziergänger verzücken. „Trotz der schwierigen Zeit möchten wir für Weihnachtsstimmung sorgen“, hatte Ilona Becker-Konrath, die Initiatorin aus Hitdorf, im Vorfeld beschrieben. Doch kurz vor dem Termin kamen die strengeren Corona-Kontaktregeln – und damit vor allem auch für die Gastronomin alles anders.

El Farash, die das Strandgut am See in Hitdorf ein Jahr vor der Pandemie übernommen hatte, grübelte. Die Begeisterung über die Aktion war zwar groß, doch war es das Risiko wohl auch. Immer mehr Menschen hatten ihre Bedenken geäußert. So sagte die 50-Jährige den Plan schließlich über die sozialen Netzwerke ab. „Mir tut das total leid“, betont sie am Telefon. „Das ist echt schade.“

Info Verständnis in den Sozialen Medien Strecke Die Runde um den See ist fünf Kilometer lange. 250 Lichter waren zusammengekommen, um die Strecke in Teilen hübsch zu illuminieren. Reaktionen In den Sozialen Medien gab es viel Verständnis für die Absage, etwa diese: „Sehr schade, aber ist besser, glaub mir das... die Situation könnte leicht außer Kontrolle geraten.“

Wie groß der mögliche Andrang gewesen wäre, ist an den vielen Gläsern zu erkennen, die sich jetzt bei El Farash stapeln. Im Vorfeld hatten viele Hitdorfer Behälter für die Kerzen gebastelt. „Ich habe hier bestimmt über 250 Stück – alle sind sie selbst gebastelt“, berichtet sie. Der mögliche Andrang gaben El Farash und allen Beteiligten zu denken. Die steigenden Infektionszahlen in der Stadt taten dazu ihr Übriges dazu. „Man hat ja auch eine Verantwortung“, erläutert die Wirtin, die damit große Vernunft zeigt.

Schließlich ist El Farash ob ihrer kleinen Gastronomie hart von der Pandemie betroffen. Zumindest am Wochenende verkauft sie derzeit außer Haus. Der ein oder andere Hundebesitzer kommt sich dann bei ihr Waffeln, Kaffee oder Bratwurst abholen, um sich beim Gassigang zu stärken. Das Lichtermeer wäre eine tolle Gelegenheit für die 50-Jährige gewesen, eine leuchtende Aktion im Advent mit ein wenig Umsatz zu verbinden. „Eigentlich wollte ich auf der Terrasse grillen“, berichtet sie mit einem Lachen in der Stimme.

Immerhin: Eine ähnliche Veranstaltung ist schon in Planung. Denn aufgeben, will El Farash die Idee auf keinen Fall. Dafür sei sie im Vorfeld viel zu gut angekommen bei den Hitdorfern und anderen Besuchern am Badesee. Jetzt sollen die Lichter eben an Ostern rund ums Ufer aufgestellt werden. Die Wirtin plant zudem, eine Feuerschale zu entzünden, die für noch mehr Gemütlichkeit sorgen soll.