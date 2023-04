Mensch & Stadt „Let’s Dance“ – gerne auch in der Tanzschule

Die Opladener Tanzschule Kaechele, in der sie arbeitet, bietet Kurse für Paare, Singles, Senioren, Jugendliche und Kinder an. Vor allem Paartänze stehen im Vordergrund. Mit Walzer, Cha Cha Cha, Rumba und Disco Fox sind „Let´s Dance“-Zuschauer vertraut. In Opladen werden in Anfängerkursen genau diese Tänze angeboten. „Let´s Dance ist während der Ausstrahlung auf jeden Fall Gesprächsthema bei uns“, sagt Verena Bühler. Ob die Sendung mehr Interessierte in die Tanzschule locke, vermag sie nicht zu sagen. Männer seien am Anfang eher abgeschreckt.