Verkostung in Leverkusen Leitungswasser trinken hilft auch dem Klima

Wer Leitungswasser trinke, spare aber nicht nur eine Menge Geld, sondern trage auch wesentlich zum Klimaschutz bei, erklärt Demmer. Jeder könne zudem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Würden alle Leitungswasser anstelle von Wasser aus Flaschen trinken, ließen sich in Deutschland eine Menge CO 2 vermeiden,“ so Britta Demmer. Durch die Herstellung der Flaschen sowie den Transport zum Händler und von dort in den Haushalt, entstünden sehr viele Treibhausgase. „Atip:tap“, ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Verwendung von Leitungswasser einsetzt, hat vorgerechnet, dass pro Liter Flaschenwasser rund 202,74 g CO 2 freigesetzt werden. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 177 Litern Flaschenwasser pro Person und Jahr sind das drei Mio. Tonnen CO 2 . Also 1,5 mal so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr verursacht.