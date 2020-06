Öffentlicher Nahverkehr : Wupsi will ganz auf Elektrobusse umsteigen

Wupsi will ganz auf Elektrobusse umsteigen

Leverkusen/Leichlingen Die ersten zehn E-Busse sollen im Jahr 2022 an den Start gehen. Zunächst batteriebetriebene, später aber auch solche mit Brennstoffzelle. „Es wird zwölf oder 13 Jahre dauern, bis der komplette Umstieg auf Elektromobilität geschafft ist und alle unsere 160 Busse ersetzt sind“, sagt Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski.

Lautlos ist er nicht, aber deutlich leiser als ein Dieselbus: Die Wupsi testet zurzeit eine Woche lang einen batteriebetriebenen Elektrobus auf verschiedenen Linien. „Die Fahrer sind begeistert“, berichtet Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski. Und Busfahrer Waldemar Schütz (54) bestätigt: „Die ganzen Motorgeräusche fallen weg. Außerdem kommt keine Wärme mehr vom Motor in den Innenraum.“

Ab dem Jahr 2022 will das Verkehrsunternehmen, das der Stadt Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis jeweils zur Hälfte gehört, nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anschaffen. Dies haben Aufsichtsrat und Gesellschafter am Donnerstag beschlossen, Stadtrat und Kreistag müssen im August noch zustimmen. „Wir wollen zunächst mit zehn Fahrzeugen starten und diese auf der Linie 222, der ,grünen Linie’, einsetzen“, kündigt Kretkowski an. Sie verbinde Leverkusen und den Rheinisch-Bergischen Kreis, außerdem befänden sich entlang der Strecke auch Luft-Messstationen. „Da können wir dann sehen, inwieweit sich Elektrobusse auf die Luftqualität auswirken.“