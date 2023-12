Pegel für Leverkusen und Leichlingen erhöht, aber unkritisch Wupperverband schafft Puffer in Talsperren

„Für die in den kommenden Tagen vorhergesagten Niederschläge steht nun wieder ein ausreichender Puffer zur Verfügung“, betont Fischer. Im Detail: Die Wupper-Talsperre hat freien Stauraum von rund acht Mio. Kubikmetern, die Bever gut drei Mio. Kubikmeter und die Dhünn-Talsperre rund 4,5 Mio. Kubikmeter. „Die Abgabe aus den Talsperren an die Wupper und Dhünn wurde inzwischen reduziert“, sagt die Sprecherin. „Die Pegelstände insbesondere von Wupper und Dhünn werden auch in den kommenden Tagen auf einem erhöhten, aber unkritischen Niveau bleiben.“