Am 9. März auch in Leverkusen und Leichlingen Sirenen- und App-Test beim Warntag

Beim Warntag wird außerdem Cell Broadcast getestet. Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf alle Handys oder Smartphone geschickt werden können, die sich in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes, einer sogenannten Funkzelle, befinden. Damit ist es der Warnkanal mit der größten direkten Reichweite in Deutschland. Eine App muss dafür nicht installiert werden. „Für Cell Broadcast Warnmeldungen wird eine Standardtechnologie des Mobilfunknetzes genutzt: Jedes Mobilfunkendgerät registriert sich automatisch in einer Funkzelle, über die ein Netzempfang hergestellt wird. Der zentrale Verteiler einer Funkzelle kann dann in umgekehrter Richtung Warnmeldungen an alle Mobilfunkendgeräte versenden“, teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Allerdings sind nicht alle Handys dafür geeignet.