Film ab für Jugendliche aus Leverkusen und Rhein-Berg : Kinotag für 270 Jungfeuerwehrleute

Ein besonderer Tag für künftige Feuerwehrleute: Etwa 270 Jugendliche und 61 Betreuer aus Leverkusen und Rhein-Berg besuchten das Kinopolis. Foto: Feuerwehr Burscheid

Leverkusen/Leichlingen/Rhein-Berg Im Kinopolis gab es am Samstag großes Kino: Die Jugendfeuerwehren aus Leverkusen und dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis schauten sich dort am Vormittag Filme an.