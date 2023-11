Mit Gemeinden in Leverkusen und Leichlingen Evangelischer Kirchenkreis stellt sich neu auf

Mit dem Appell zur Einheit und zur gemeinsamen Suche nach Lösungen für die bevorstehenden Herausforderungen endete am Freitag die 122. Synode des Kirchenkreises Leverkusen in Bergisch Neukirchen. Solidarität mit Israel, der geplante Verwaltungs-Zusammenschluss zwischen Leverkusen und Lennep sowie das Pfarrstellenrahmenkonzept waren einige Themen unter 90 Teilnehmern. Wesentliche Diskussionspunkte fasste Superintendent Bernd-Ekkehart Scholten am Montag vor der Presse zusammen.