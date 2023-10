Neue Ausstellung in Wiesdorf wird Sonntag eröffnet „Leben im Stein“ – Skulpturen in der Christuskirche

Den Arbeitsprozess beschreibt sie als Freilegung, der in den Materialien verborgenen Formen. Sie will den Stein zum Erzähler einer Geschichte werden lassen. „Wohin es mich führt, das liegt ja immer am Stein“, erläutert sie. „Ich arbeite gemeinsam mit der Natur, die Utopie steckt so im Machen selbst. Es gibt keine Vorzeichnung, keinen Entwurf, die Skulptur entsteht mit dem Stein,“ sagt die in Lutherstadt Wittenberg lebende Künstlerin.