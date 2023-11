Köln-Leverkusener Chemiekonzern verkauft Polymergeschäft Lanxess will Dividende auf 10 Cent kürzen

Das Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht zu sehen – der Spezialchemiekonzern Lanxess schraubt die Prognose fürs Gesamtjahr 2023 runter. Die Nachfrage „zeichnet sich im vierten Quartal schwächer ab als erwartet. Ein beginnender Lagerabbau bei Kunden der Agrarindustrie sowie eine lieferantenbedingte Produktionseinschränkung in der Geschäftseinheit Flavors & Fragrances am Standort Botlek/Niederlande belasten zusätzlich“, heißt es aus der Konzernzentrale in Köln-Deutz.