Chef des Köln-Leverkusener Konzerns bleibt bis 2029 Lanxess verlängert Zachert-Vertrag

Der Aufsichtsrat hat Matthias Zachert (55) für weitere fünf Jahre zum Vorstandschef des Konzerns bestellt. Das neue Mandat beginnt am 1. April 2024. Zachert habe „Lanxess in wenigen Jahren entscheidend umgebaut: Aus einem Hersteller von Massenprodukten ist ein echtes Spezialchemie-Unternehmen geworden“, lobt Aufsichtsratschef Matthias Wolfgruber. Der 55-Jährige sei der richtige Mann, um den „Konzern auch in den kommenden Jahren voranzubringen“.