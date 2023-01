Chempark-Nachbarn in Leverkusen verstärken Zusammenarbeit Lanxess und Covestro kooperieren beim Klimaschutz

Da passen Chlor, Natronlauge und Wasserstoff von Covestro – will sich komplett auf Kreislaufwirtschaft ausrichten und setzte dazu auch auf erneuerbare Energien – gut in dieses Vorhaben hinein. Lanxess nutzt sie zur Herstellung von Produkten für Landwirtschaft und Lebensmittelbranche. Die Produktion der drei Basisstoffe ist energieintensiv. Covestro stellt sie in Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen her. Die erstgenannten sind für die Produktion von Chlor nach dem international anerkannten ISCC Plus-Standard für Nachhaltigkeit zertifiziert, für Dormagen sei dies in Kürze geplant, heißt es.