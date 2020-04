Corona-Krise : Lanxess verhilft Schülern zum digitalen Chemieregal

Leverkusen 57 Schulen im Umfeld der Standorte erhalten Lizenzen für die interaktive Online-Lernplattform 123chemie.de.

Zu Hause alleine am Computer statt im Klassenverband büffeln – für viele Schüler bleibt das auch nach den Osterferien vorerst so. Damit auf diese Weise auch der Chemieunterricht funktioniert, stellt der Köln-Leverkusener Konzern Lanxess für 57 Schulen im Umfeld seiner Standorte Lizenzen für die interaktive Online-Lernplattform 123chemie.de zur Verfügung.

Vor zwölf Jahren startete der Konzern seine Bildungsinitiative. In deren Fokus: Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern, damit es in dem Bereich in zehn, 20 Jahren noch qualifizierten Nachwuchs gibt. Bausteine der Initiative sind etwa Labortage, Experimentierkoffer für Grundschulen, Förderung von Mint-Projekten (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Unterrichtsmaterialien. In die Projektförderung für 25 Schulen an den deutschen Standorten steckte der Konzern im vergangenen Jahr rund 142.000 Euro.