Gute Wirtschaftsnachrichten aus Leverkusen Lanxess-Gewinn zieht im zweiten Quartal an

„Das vorläufige, noch der prüferischen Durchsicht unterliegende Ebitda vor Sondereinflüssen des zweiten Quartals liegt mit voraussichtlich 181 Mio. Euro 32 Prozent über der Markterwartung von derzeit 137 Mio. Euro sowie 69 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals, welcher bei 107 Mio. Euro lag“, heißt es aus dem Lanxess-Tower. Verantwortlich für die gestiegenen Zahlen: höhere Auslastungsraten „nach dem im Vorjahr starken, beabsichtigten Lagerabbau“, ordnet das Unternehmen ein. „Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 stiegen die Volumina in einigen Kundenindustrien weiter leicht an, während die agrochemische Industrie kontinuierlich schwach blieb und die schwierigen Marktkonditionen in der Baubranche andauerten.“