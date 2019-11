3500 Narren aus dem Häuschen : Langer Alaaf-Abend in der Ostermann-Arena

Leverkusen Die Ostermann-Arena verwandelte sich am Samstagabend in einen siedenden Party-Kessel: Närrische Größen wie Brings, Kasalla, Miljö oder Paveier ließen 3500 verkleidete Besucher beim nunmehr zweiten „Arena Alaaf“-Event über sechs Stunden lang ausgelassen singen, tanzen und schunkeln.

Die Arena bebte, die Gäste hatten Spaß. Jubelschreie, grölende Massen, rundherum blinkender Arm- und Kopfschmuck im voll besetzten Innenraum. Auf der Bühne lässt sich die Tanzgarde der KG Neustadtfunken Opladen feiern. Sie haben die Aufgabe, das Spektakel zu eröffnen. Die Gäste sind bestens aufgelegt, die Stimmung seit der ersten Minute perfekt. Fans der fünften Jahreszeit stehen hier Seite an Seite in bunten Kostümen, schunkelnd, lachend. Auf den Stühlen und Plätzen im Innenraum und den Tribünen sitzt niemand. Die Bestuhlung dient der Ablage des mitgebrachten Proviants: Snacks und Fingerfood, Pizza und Knabbereien haben sich die Feierwütigen mitgebracht, denn sie wissen: Es wird ein langer Abend.

Schon als Brings die Bühne stürmen, gibt es kaum ein Halten in der Arena: Die Bässe wummern am Anschlag. Ein kurzer Plausch mit dem Nebenmann funktioniert hier nur noch per Handzeichen. Doch die wenigsten in der Arena sind zum Quatschen gekommen. Sie wollen Spaß haben, tanzen und mitsingen – und das tun sie auch, voller Inbrunst. „Wir sind alle kleine Sünderlein“, gibt Brings-Frontmann Peter Brings vor. Die Arena singt textsicher mit. Als die Konfetti-Kanone startet und Brings unter den herunterrieselnden Papierschnipseln stehen, gibt es Jubelrufe.