Umweltschutz : Das tun die Städte gegen den Klimawandel

Leverkusen Die Stadt hat sich 2017 auf ein integriertes Klimaschutzkonzept festgelegt. Der Abschlussbericht umfasst 136 Seiten und legt Klimaziele fest. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet bis 2030 um 40 Prozent und um 80 Prozent bis 2050 gegenüber 2016 gesenkt werden.

Leichlingen bearbeitet mehrere Programme zur Klimavorsorge. Eines davon ist die Teilnahme am Qualitätsmanagement und Zertifizierungsprogramm European Energy Award (EEA). Nils Stern vom Amt für Gebäudemanagement ist für die klimapolitischen Ziele verantwortlich. Gemeinsam mit einem Berater der EEA haben er und ein Energie-Team aus Verwaltung und Politik den Ist-Zustand in Leichlingen erfasst und einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der Leichlingen dabei helfen soll, sich im Rahmen des EEA zu zertifizieren. Dafür müssen in den sechs Handlungsfeldern Entwicklungsplanung/Raumordnung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung/Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation/Kooperation im Schnitt 50 Prozent der vereinbarten Ziele erreicht werden. Zum Start der Projektphase lag Leichlingen bei 37 Prozent. Mithilfe eines Maßnahmenpakets will Stern bis 2020 über 50 Prozent erreichen und so die Silber-Zertifizierung erhalten.