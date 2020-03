Erntehelfer gesucht : „Bin froh, dass ich keinen Spargel habe“

Norbert Stamm in seiner Obstplantage. In vier Wochen rechnet er mit dem Beginn der Erdbeerernte. Die neuen Initiativen, um Ersatz für Erntehelfer aus Europa, zu schaffen, findet er im Grundsatz gut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Erntehelfer aus Osteuropa brechen wegen der Corona-Reisebeschränkungen weg. Vermittlungsplattformen wollen helfen. Doch hiesige Landwirte und Obstbauern jubeln darüber vorerst nur verhalten.

Das Lied „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt“ müsste dieser Tage werden zu „Im Märzen der Bauer neue Erntehelfer sucht“. Er findet sie auf mehreren Plattformen, die unter anderem das Bundeslandwirtschaftsministerium mitinitiiert hat. Eine davon: „Das Land hilft“.

Auf die macht auch Leverkusens SPD-Fraktionschef Peter Ippolito aufmerksam. Auf Facebook schreibt er: „Wenn Rhabarber, Spargel und Co. nicht auf dem Feld verfaulen sollen, kann Jeder und Jede mit freier Zeit etwas tun“ und hat den Link zur neuen Plattform dazugesetzt. Auf der heißt es „300.000 fehlen“. Weil die Reisefreiheit in Europa stark eingeschränkt sei, fehlten den Landwirten die Arbeitskräfte. „Gleichzeitig können viele Menschen, die in der Gastronomie oder dem Einzelhandel beschäftigt sind, nicht arbeiten. Andere, wie Studenten, sind zum Zuhause bleiben verdammt. Für all diese Menschen haben wir die Aktion ,Das Land hilft’ gestartet.“ Auf der Vermittlungsplattform können sich Landwirte und Arbeitgeber entlang der Lebensmittelkette und Arbeitnehmer, also freiwillige Helfer, unbürokratisch finden. Arbeitsbedingungen wie Entlohnung oder der zeitliche Rahmen müssen beide Seiten miteinander vereinbaren.

Info Mehrere Plattformen geben Vermittlunghilfe Das Bundesministerium sagt zu „Das Land hilft“: Es werden keine Registrierungs- oder Vermittlungsgebühren erhoben. Ziel sei eine schnelle, kostenlose und vor allem zuverlässige Hilfe und Vermittlung von Menschen, die Hilfe brauchen und die Hilfe bieten. Wer sich engagieren oder Arbeit anbieten will, kann sich unter anderem auf diesen Plattformen umschauen: www.saisonarbeit-in-deutschland.de , www.daslandhilft.de , www.cleverackern.de .

Die Plattform findet Zuspruch auch im Raum Leverkusen. Ein Leichlinger notiert: „Ich biete Hilfe für die Feldarbeit an und bringe Erfahrungen im Gemüsebau mit! Gearbeitet habe ich vor allem in der Ernte und der Vorbereitung des Gemüses für die Vermarktung. Meine Erfahrungen begründen sich durch ein zweimonatiges Praktikum auf einem Bio-Bauernhof im Sommer letzten Jahres.“ Ein Leverkusener gesteht: „Ich bin Naturfreund, auch sehr begeistert von Landwirtschaft. Ich habe keine Erfahrung, aber bin sehr motiviert.“ Bis Freitagnachmittag hatten rund 44 Leverkusener Helfer ihre Dienste angeboten, manche schreiben ganz offen dazu, dass sie sich etwas dazuverdienen wollen, dass sie vor schwerer Arbeit nicht fies sind und wie viele Stunden in der Woche sie Zeit haben.

Nur auf Seiten der Landwirte rund um die Stadt hat sich noch niemand eingetragen. Für Friedhelm Kamp­hausen ist das verständlich. „Die meisten Obstbauern hier brauchen Erntehelfer erst ab August zur Apfelernte.“ Kamphausen selbst hat auf dem Grunder Hof Hühner, „die keine Krise haben und fröhlich legen“, betreibt Ackerbau, macht sich aber Gedanken, wie er dafür sorgen kann, dass seine festen Mitarbeiter ihren wohlverdienten Urlaub nehmen können.

Friedhelm Appenrodt aus Leichlingen baut Erdbeeren an und steht den Plattformen vorerst kritisch gegenüber: „Wir arbeiten mit Lebensmitteln. Als Betriebsleiter muss ich entscheiden, wer bei mir arbeitet. Es ist nicht zielführend, Leute zu nehmen, von denen man nicht weiß, aus welchem Umfeld sie kommen und ob sie nicht Kontakt zu infizierten Menschen hatten. Das ist mir ehrlich gesagt zu riskant.“ Appenrodt will zum Erntestart Anfang Mai langjährige Mitarbeiter aus Polen an der Grenze selbst abholen, damit sie sich unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht anstecken.

Norbert Stamm von den Obstanlagen Mönchhof in Burscheid an der Grenze zu Lützenkirchen, rechnet in rund vier Wochen mit dem Beginn der Erdbeerernte. Bei „Das Land hilft“ hat er sich noch nicht eingetragen. Noch habe er Saisonarbeitskräfte da, die derzeit die Heimreise nicht ohne weiteres antreten können. „Es gibt gerade mehrere Portale“, sagt er. „Die Initiativen sind gut. Ich werde sie auch in Anspruch nehmen, wenn es soweit ist. Aber man muss dann gucken, was dabei rauskommt.“ Will heißen: Wer sich meldet, muss unter anderem erst angelernt werden und sich darauf einstellen, für die Ernte auch mal die Zähne zusammenzubeißen. „Das ist anderes Arbeiten als im Büro“, betont Stamm. Bei Erdbeeren sei es weniger körperlich fordernd als beim Spargel, schließt er an. „Ich bin froh, dass ich keinen Spargel habe.“