Leverkusener Gymnasiasten am Start Landrat-Lucas-Schüler trainieren für Olympia

Das Opladener Sportgymnasium macht seinem Ruf alle Ehre: Eine 20-köpfige Gruppe von Schülern hat sich in der Sparte Leichtathletik für den Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ in Berlin qualifiziert. Mit rund 800 000 jungen Teilnehmern pro Jahr ist es der weltgrößte Schulsportwettbewerb. Er findet vom 17. bis 21. September in der Hauptstadt statt. Traditionell unterstützt die Sparkasse das Opladener Gymnasium und die Finalteilnehmer mit einem sportlichen Outfit für jeden Teilnehmer.