Pfingsten im Leverkusener Schlosspark Landpartie lockt mit schönen Dingen und Ambiente

Direkt mit dem eigenen Auto zum Schloss zu fahren, ist wegen fehlender Parkplätze nicht angeraten. So gibt es an allen Tagen den bewährten Shuttlebus-Service. Besucher können auf dem Parkplatz am Stadion unter der Stelze (Marienburger Straße in unmittelbarer Nähe zum Stadion) kostenfrei parken. Von hier werden sie mit einem kostenfreien Bustransfer von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr zur Landpartie am Schloss gebracht. Am Sonntag und Montag stehen den Besuchern zusätzliche Parkplätze auf den nahe gelegenen Metro- und Bauhaus-Parkplätzen (drei Euro Gebühr) an der Syltstraße zur Verfügung. Auch von hier fährt ein kostenfreier Shuttlebus direkt zum Schloss Morsbroich. Ein Parkleitsystem erleichtert das Erreichen der jeweiligen Shuttle-Parkplätze.