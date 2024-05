Die Landpartie im Schlosspark fand zum vorletzten Mal statt Auf dem Markt der schönen und edlen Dinge

Info

Für Veranstalterin Isabel Bürgers, Tochter des ehemaligen Veranstalters Reno Müller, war die diesjährige Landpartie wieder eine erfolgreiche. Die Unwetterwarnung am Freitag und die Meisterfeier am Samstag hatte zwar weniger Besucher als in den Vorjahren gebracht, gut besucht war die Landpartie, die nur noch einmal im Jahr auf Schloss Morsbroich veranstaltet wird, dennoch. Die nächste Landpartie des Messe-Teams Reno Müller findet vom 28. bis 30. Juni in Engelskirchen statt. Die nächste Herbstpartie ist vom 30. August bis 1. September auf Schloss Eller geplant.