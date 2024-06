So trifft die Krankenhausreform NRW die Kliniken in Leverkusen Land will Klinikum drei Leistungen streichen

Wenn Karl-Josef Laumann Anfang Juli in Hitdorf an einer Diskussionsrunde teilnimmt, könnte es sein, dass dem NRW-Gesundheitsminister auch ein paar Buhrufe entgegenhallen. Denn das Land NRW will per Krankenhausreform Kliniken weiter spezialisieren. Salopp formulierte Laumann dazu die Formel: Nicht jedes Krankenhaus müsse alles können, sprich: anbieten.