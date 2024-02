NRW-Heimatministerin zu Besuch in Leverkusen-Schlebusch Land gibt drei Millionen Euro Fluthilfe an Haus Nazareth

Dabei erzählten Leiterin Barbara Bergerhoff-Bujacz und Stellvertreterin Giesen von den damaligen Ereignissen, bei denen zum Glück weder Mensch noch Tier zu Schaden kam. „Dennoch war es eine bedrohliche Situation für die Kinder“, betonte Giesen, die in jenem Monat unentwegt vor Ort war. Denn das stille, dann aber immer schnellere Anschleichen des Wassers wirkte angsteinflößend auf die Kinder und Jugendlichen, die sich ob ihrer Hintergrundgeschichten ohnehin in besonderen Lebensumständen befinden. „Viele der Kinder kommen aus unsicheren Systemen, haben Verlust erfahren“, berichtete Giesen. Etwa, weil sie ihre Eltern verloren haben, diese nicht für sie sorgen konnten oder eine Behinderung vorliegt. „Das war nah an einer Retraumatisierung“, bekräftigte die 47-Jährige. Es sei viel stabilisierende Nachsorge nötig gewesen.