Leverkusener Laienspielgruppe zeigt neues Stück von Prinzipal Walter Klän Drama-Ticker entschlüsseln Bild-Rätsel

Theatergruppe mit 14 Buchstaben – eine komplette Aufführung braucht es, bis Hubertus Hochwohl alias Wolfhardt Weß auf die eigentlich naheliegende Lösung kommt. Die Drama-Ticker muss es natürlich heißen, denn die sind mal wieder zwei Stunden lang auf der Bühne des Pfarrsaals St. Stephanus in Aktion. Im Jahr 41 ihres Bestehens hat sich die Truppe eine recht verworrene Geschichte vorgenommen, in der nicht nur Kreuzworträtsel geknackt werden. Es geht um „Rätselhafte Gemälde“, so der Titel der „Kriminalkomödie um moderne Kunst, die Prinzipal und Regisseur Walter Klän speziell für seine schauspielbegeisterten Freunde ersonnen hat.