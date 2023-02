Opladener Jecken eröffnen den Straßenkarneval LaFuZo – herrliches Probetrecken der Jecken

Am Samstag meldete sich Oberbürgermeister Uwe Richrath mit einem kurzen Grußwort. Nachdem er an Weiberfastnacht den Rathausschlüssel an die Tollität abgeben musste, weil er als „Supermarijo“ gegen Prinz Marijo beim Radpedaletreten das Nachsehen haben muste, hat er eigentlich derzeit nichts mehr zu sagen. Er durfte trotzdem: „Es ist schön, zusammen mit dem Prinzen hier einzuziehen und unser rheinisches Brauchtum zu feiern. Mein herzlicher Dank gilt allen, die den Karneval mitgestalten“, betonte der Stadtchef. Unmittelbar danach präsentierte Prinz Marijo I. – seine Stimme klang doch schon ganz leicht heiser – „sein“ Lied vom Stammbaum, ehe er mit KOK-Präsident Peter Rösgen den Straßenkarneval in Opladen ganz offiziell eröffnete und schon mal Süßigkeiten an den Nachwuchs verteilte – Vorgeschmack auf den Rosenmontagszug im wahren Wortsinn.