Leverkusen Stadt lässt neuen Mietspiegel erstellen

Mit der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels hat die Statistikstelle der Stadt Leverkusen das Hamburger Institut Analyse & Konzepte immo.consult beauftragt. Eine Zufallsstichprobe aus den Adressdaten der Stadt entscheidet darüber, wer angeschrieben wird. Dabei werden alle gesetzlichen Datenschutzregeln eingehalten. Die Teilnahme an der Befragung ist verpflichtend. Auch aufgrund der großen Bedeutung des Mietspiegels als Vergleichsinstrument bittet die Stadtverwaltung die angeschriebenen Personen darum, sich an der Befragung zu beteiligen. Wer einen Fragebogen erhält, soll diesen ausgefüllt an das beauftragte Institut zurücksenden – portofrei im beiliegenden Umschlag oder online.