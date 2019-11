L’arte del mondo im Erholungshaus : Scherz, List und Rache

Leverkusen Werner Ehrhardt und sein Ensemble L’arte del mondo führen am Donnerstag eine 200 Jahre vergessene Oper mit Text von Johann Wolfgang von Goethe auf.

Das sparsam angedeutete Bühnenbild ist einfach himmlisch – überall Schäfchenwolken auf blauem Grund – und die Musik ist es auch. Vorwiegend heiter jedenfalls, frisch, umsichtig und möglichst durchsichtig gespielt vom Orchester L’arte del mondo, das mit seinen historischen Instrumenten auf der Bühne sitzt und somit genau zu beobachten ist, wenn nicht die vorne agierenden Sänger alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das tun sie auf jeden Fall. Denn obwohl die Aufführung der Oper „Scherz, List und Rache“, die am heutigen Donnertag, 28. November, im Erholungshaus Premiere feiert, nur halb-szenisch ist, so verstehen sich alle drei Protagonisten sehr gut darauf, nicht nur mit Stimme und Worten zu sprechen, sondern manches mit Gesten, Gebärden und einer überdeutlichen Mimik zu sagen.

Das Musiktheater, dem ein Libretto von Johann Wolfgang von Goethe zugrunde liegt, ist eine Opera buffa. Es darf also gelacht werden, und das nicht zu knapp. Obwohl die Geschichte von einem wahrhaft prominenten deutschen Dichter verfasst wurde und die Musik von seinem Freund Philipp Christoph Kayser, die an Haydn und Mozart erinnert, durchaus lohnend ist, hat es 200 Jahre gedauert, bis sie 1993 erstmals öffentlich zu hören war. Allerdings nur in minimalistischer Ausführung.

Die Opera buffa „Scherz, List und Rache“ wird am heutigen Donnerstag, 27. November, um 19.30 Uhr im Erholungshaus aufgeführt. Karten zu 36, 33 und 26 Euro von 11 bis 14 Uhr im Kartenbüro (0214 3041283) und an der Abendkasse (eine Stunde vor Vorstellungsbeginn).

Es wäre längst an der Zeit, den Vierakter in der vollen Orchestrierung Kaysers aufzuführen, fand der Leverkusener Dirigent und Musikforscher Werner Ehrhardt. Zumal der Text von deutlich besserer Qualität ist als so manches Opernlibretto. Als „Orchestra in Residence“ schmückt sich Bayer Kultur mit seinem Ensemble L’arte del mondo. Und durch die Kooperation konnte die Produktion auf der Erholungshaus-Bühne entstehen. Der Kultursender WDR 3 zeichnet die Musik auf und hat bereits während der letzten Durchläufe vor der Premiere Probeaufnahmen gemacht. Von der halbszenischen Einrichtung unter der Regie von Igor Folwill werden die Radiohörer natürlich nichts sehen. Und die ist durchaus lohnend. Annika Boos, die ihren Sopran luftig und leicht durch die höchsten Lagen wirbelt, ist auch eine überzeugende Mimin. Es macht großen Spaß, zuzusehen wie sie in der Rolle der Scapine blitzschnell den Ausdruck wechselt, wenn sie sich vom einen zum anderen Gesangspartner wendet.