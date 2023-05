Leverkusener Künstler Britischer König erhielt 1993 Umweltpreis von Kurt Arentz

Aufmerksam hat Therese Arentz am Samstag die Fernseh-Übertragung der Krönung des britischen Königs Charles III. verfolgt und sich dabei an ihre persönliche Begegnung und die Einladung zum Abendessen vor 30 Jahren auf dem Petersberg erinnert. 1993 wurde dem damaligen Prince of Wales dort der Umweltweißkopfadler verliehen, den Kurt Arentz entworfen und geformt hatte. Der Leverkusener Künstler sprach bei der Übergabe mit Prinz Charles, was auf Fotos festgehalten wurde.