Kunstverein in Leverkusen Ausblick auf das Kunst-Jahr in Morsbroich

Ende Januar eröffnet der Kunstverein Leverkusen Schloß Morsbroich die erste Ausstellung des Jahres 2024 in den Schloss-Remisen. Vom 27. Januar bis zum 24. März sind Maxie Fischer und Miriam Edmunds vom „Residence NRW+“-Stipendium im Museum zu Gast. In den beiden Räumen des Kunstvereins stellen sie den Leipziger Künstler Jens Klein vor, der seine fotografischen Arbeiten in vier Hauptthemen – Familie, Jugend, Dorf und Arbeit – gegliedert hat. Die Bilder bieten Identifikationsmöglichkeiten für Ost- und Westdeutsche, die im ländlichen Raum in der Nachkriegszeit groß geworden sind. Sie zeigen das Dorf und die Landschaft, Kinder und Jugendliche bei alterstypischen Aktivitäten. Nur gelegentlich lassen sich Symbole und Informationen finden, die auf ihren Ursprung in der DDR verweisen. Die Fotos erwecken den Anschein eines Alltags, in dem Drangsalierungen und sozialistische Propaganda keinen allzu großen Stellenwert einnehmen. Mit der Auswahl, die Jens Klein vorlegt, glorifiziert er nicht, bildet jedoch eine Lebenswirklichkeit ab, in der Politik, Ideologie und Rebellion nicht zum Tragen kommen. Es wird ein alltägliches Leben sichtbar, das sich in zahlreichen Aspekten nicht vom westdeutschen Alltag unterschied.