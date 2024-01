Kunst in Wiesdorf Neue Schau in der Christuskirche

Auf der rechten Seite, im Altarraum klar durch das Kreuz getrennt, dominiert die Farbe Blau in allen Nuancen. Martina Tenhagen liebt das Meer. Dort hält sie sich gerne auf und saugt mit der Stimmung die Töne von Wasser und Himmel in sich auf. Beim Malen zu Hause ist sie sehr experimentierfreudig. Sie mischt Pigmente, Mehle und Asche oder streut Seesand auf den Malgrund. Deutliche Horizontlinien lassen auch die abstrakteren Arbeiten in Spachteltechnik als Landschaft erscheinen, andere wieder sind ganz konkret. Manche Flächen sind mit Epoxidharz übergossen und mit einem Heißluftfön bearbeitet, so dass sich organische Farbverläufe ergeben, die Wellen und Gischt darstellen, oder völlig abstrakte Flächen. Die hat Martina Tenhagen genutzt, um Tischplatten von kleinen, alten Beistelltischen zu gestalten. Außerdem hat sie Drucke von gemalten Bildern in Objektkästen mit Hintergrundbeleuchtung versehen.