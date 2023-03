Ausstellung in Hitdorf Wüstensand am Rhein – neue Schau bei „FlowFineArt“

Vier Künstler, vier verschiedene Techniken sind ab Sonntag in der neuen Ausstellung der Galerie „FlowFineArt“ am Hitdorfer Rheinufer zu sehen. Doch haben alle gemeinsam, dass sie sich unmittelbar von der Natur zu ihren Arbeiten inspirieren lassen oder sogar dort gesammelte Materialien verwenden. So ist es jedenfalls bei Carsten Westphal, der sich als „Wüstenmaler“ einen Namen gemacht hat. Ihn fasziniert die Abgeschiedenheit solch karger Regionen, die jedoch alles andere als gleichförmig oder gar langweilig sind.