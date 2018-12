Kultur im Januar: Von Höhlenfrauen bis zu Startenören

Die Kultband Mother’s Finest kommt schon im Januar wieder nach Leverkusen. Die Musiker spielen am 30. Januar im Scala-Club. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Von wegen Winterpause. In den meisten Kulturbetrieben in der Stadt geht es im Januar schon wieder los. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Karten für die Veranstaltungen und weitere Veranstaltungshinweise gibt es über die Internetseiten: www.scala-leverkusen.de, www.kulturstadtlev.de, www.jazz-lev.de, www.kulturausbesserungswerk.de. Für fast alle Veranstaltungen sind Tickets auch an den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben, etwa im Forum-Kartenbüro, 0214 406-4113.

▫ Die Musiker von Ten Years After stehen seit 1967 auf der Bühne, spielten damals auch im berühmten Hamburger Star Club und bei Woodstock. Im Scala eröffnen sie das Programmjahr 2019 mit Klassikern und neuen Stücken. Termin: Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr; Eintritt: Vorverkauf 35, Abendkasse 40 Euro.

▫ Ramona Krönke entführt zurück in die Steinzeit. In „Cavewoman“ gibt sie praktische „Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“. In der Eine-Frau-Show serviert die Höhlenfrau eine rasante Abrechnung mit den Herren der Schöpfung. Und selbst die werden über den komödiantischen Abend herzhaft lachen können. Termin: Freitag, 11. Januar, 20 Uhr, Eintritt: Vorverkauf 27, Abendkasse 30 Euro.