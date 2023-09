Griechisches Begegnungsfest in Leverkusen Kultureller Austausch im Fünf-Achtel-Takt

Am Sonntag erfüllte schwungvolle Musik im Fünf-Achtel-Takt den Neulandpark. Vor der Bühne hatte sich ein großer Kreis aus Menschen gebildet, die sich an der Hand hielten und zum Takt der Musik tanzten. Der Verein der Griechen aus Pontos Köln richtete gemeinsam mit den gleichnamigen Vereinen Frechen und Wuppertal ein griechisches Begegnungsfest im Neulandpark aus. Dabei lag der Fokus auf der Kultur der Griechen aus der Region Pontos. „Als Pontos bezeichnen wir die Küstenregion des Schwarzen Meers in der heutigen Türkei“, sagte Dimitrios Konstantinidis. „Auf altgriechisch bedeutet Pontos Meer.“ Beim Festival sollte es aber nicht nur um pontische, sondern auch um allgemein griechische Kultur gehen. „Es kommen zwei Gastvereine aus Wuppertal und Essen. Sie führen Tänze aus anderen griechischen Regionen auf.“