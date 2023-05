Kultur in Leverkusen Die „Barbaren“ tanzen durchs Forum

„Ich bin raus“, sagt der Comedian Markus Barth. Am Donnerstag, 4. Mai, erklärt er das um 19.30 Uhr im Forum (Agam-Saal) näher. Raus aus der Quarantäne, raus aus anstrengenden Internetdiskussionen und lustigen WhatsApp-Gruppen, aus Wichtigtuerei und Selbstoptimierungs-Gedöns, ja sogar raus aus seinen vier Wänden – als Dauercamper. Es sind besondere Zeiten, deswegen zieht er in seiner neuesten Soloshow die Rücktrittbremse im Hamsterrad. Er sieht sich alles aus der Vogelperspektive an und merkt: „Sogar ein Bällchenbad ist nur von außen schön – von innen isses Hartplastik mit Kaugummis von vorgestern.“ Karten: 21, ermäßigt 12,30 Euro