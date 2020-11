Hilfe für Einrichtung in Leverkusen-Küppersteg : Neues Klettergerüst für die Kita Christus König

Hilfe für Einrichtung in Leverkusen-Küppersteg

Die Kita Christus König in Küpperstag bedankt sich für die Unterstützung bei der Anschaffung des neuen Klettergerüsts. Foto: Kit Christus König/Kita Christus König

Leverkusen-Küppersteg Vor einem Jahr war klar: Das Klettergerüst auf dem Außengelände der Kita Christus König übersteht die nächste TÜV-Prüfung nicht. Die Kita-Gemeinschaft aus Träger, Elternrat und Förderverein reagierte: Angebote für ein neues Gerüst einholen, Finanzierung regeln.

Einen Großteil der Kosten übernahm der Träger. „Eine engagierte Mutter entwarf einen Brief, mit der Bitte um Spenden, den sie an viele Firmen schickte“, heißt es aus der Kita. Der Elternrat plante Aktionen, der Förderverein stellte vorhandene Einnahmen zur Verfügung. Es fehlte noch ein Sümmchen. Das lieferten die Firmen, die auf die Briefe regierten. Auch wenn Corona geplante Aktionen verhagelte, kamen 16.000 Euro an Spenden zusammen.