Politik in Leverkusen soll Entscheidung verschieben Kulturstadt: Künstler bitten Rat um Vertagung

Nachschub aus der Leverkusener Kulturszene in Sachen Auflösung des städtischen Eigenbetriebs Kulturstadt, die der Rat am Donnerstag, 30. März auf der Tagesordnung hat. Das Gremium „wird voraussichtlich die Neuordnung der Kulturverwaltung beschließen. Als kulturell tätige und kulturpolitisch engagierte Akteure der freien Szene Leverkusen bedauern wir außerordentlich, dass es im Vorfeld des Beschlusses bis auf wenige Ausnahmen keinerlei Gespräche mit den Kulturschaffenden zur geplanten Neuordnung gegeben hat“, schreibt Ellen Loh-Bachmann für die AG Leverkusener Künstler in einem Offenen Brief an den Stadtrat.