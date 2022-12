Feuerwehreinsätze in Leverkusen Küchenbrand und Wasserrohrbruch

Leverkusen · Zu einem Feuer an der Kopernikusstraße musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ausrücken. Weil mehrere Personen auf Balkonen gesichtet worden waren, kamen neben den Löschzügen der Berufsfeuerwehr auch Freiwillige Wehrleute aus Opladen und Bürrig zu dem in dem Mehrfamilienhaus in Opladen.

01.12.2022, 13:51 Uhr

Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern.

Dort stellten die Einsatzkräfte einen Küchenbrand fest, dessen Ausbreitung durch das Löschen verhindert werden konnte. Menschen waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr. Notrufe waren außerdem am Morgen in der Leitstelle eingegangen. Anrufer meldeten einen Wasserrohrbruch in der Hans-Gerhard-Straße. „Dieser konnte zeitnah an den Energieversorger EVL übergeben werden“, berichtet die Feuerwehr.

