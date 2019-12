Ehrenamt : Kronos-Team hilft bei Adventsfeier

Leverkusen Das Unternehmen hat jetzt dem Leverkusener Kinderschutzbund einige schöne Stunden beschert.

Der Kinderschutzbund Leverkusen setzt sich auf vielfältige Weise für die Belange von Kindern ein. Egal, ob direkt nach der Geburt mit den Frühen Hilfen wie dem Elterntelefon oder der Babysprechstunde, mit den Elternsprechstunden in verschiedenen Familienzentren oder der Nummer gegen Kummer, dem Kinder- und Jugendtelefon, bei der sich Kinder und Jugendliche direkt bei Problemen und Fragen melden können. Babysitter werden kostenlos vom Kinderschutzbund vermittelt, die Kleiderkammern in Quettingen, Opladen und Rheindorf sind ehrenamtlich besetzt und verkaufen gebrauchte Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher und vieles mehr an alle Interessierten. Vier Angestellte, 110 Ehrenamtler, einige Honorarkräfte und Minijobber sind beim Kinderschutzbund tätig und machen die Arbeit damit erst möglich.