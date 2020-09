Streit in Leverkusen : Kritik am neuen Namen „Bahnhof Manfort“

Kritik am neuen Namen „Bahnhof Manfort“

Streit in Leverkusen

Der Bahnhof Schlebusch liegt in Manfort. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Umbenennung des Bahnhof Schlebusch wird 30.000 Euro kosten. Immerhin müssen der bundesweite Bahn-Fahrplan, Schilder und Zugansagen geändert werden.

Der DB-Bahnhof Schlebusch wird umbenannt. Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2021 heißt er „Leverkusen-Manfort“. Die Kosten der Maßnahme sollen durch private Spenden beglichen werden. So wünschen es sich jedenfalls die SPD und einige Manforter Bürger. Sicher ist die teure Projektumsetzung allerdings nicht. Am Montag stimmte die Mehrheit der (beratenden) Bezirksvertretung I zwar schon dafür, nur CDU-Mann Frank Krause lehnte das als „unnötig“ ab. Die finale Entscheidung, die Namensänderung aus städtischen Mitteln vorzufinanzieren, muss der neu gewählte Stadtrat am 1. Oktober fällen.