Ermittlungen wegen versuchter Tötung Mann (30) in Leverkusen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Sonntag habe ein 30-Jähriger in Schlebusch lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper erlitten, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann liegt auf der Intensivstation. Die Polizei hat im Krankenhaus zwei Tatverdächtige (39, 55) festgenommen, einer ebenfalls verletzt. Sie stammen aus dem Familienumfeld des Opfers und sollen es gegen 19 Uhr bei einem Streit vor einer Gaststätte an der Mülheimer Straße angegriffen haben. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Hinweise: 0221 229-0.