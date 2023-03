Verkehrsbehinderungen an der Rennbaumstraße Kreiselumbau in Opladen startet

Die Bohrlöcher sind das, was übrig geblieben ist von den Untersuchungen der Experten des Kampfmittelräumdienstes. Und bald werden auch die nicht mehr zu sehen sein am und nahe Kreisel Rennbaumstraße. Denn dort rückt Anfang kommender Woche der Bagger an. Der Kreisverkehrumbau, für den auch die Millenniumseiche in der Kreiselmitte gefällt und Gebäude auf dem Grundstück des ehemaligen Autohauses abgerissen werden mussten, beginnt. Der neue Kreisel soll das dichte Verkehrsgeflecht, was gerade zu Berufsverkehrszeiten herrscht und für Stau sorgt, zart entwirren.