Stadtbibliothek Leverkusen : Kreativnachmittage für ukrainische Kinder

Leverkusen Die Stadtbibliothek lädt ab kommender Woche Familien zur Auszeit mit zwei Leverkusener Künstlern ein. Das Motto: „Kunst verbindet ohne Wörter.“

Die Nachmittage in der Hauptstelle der Stadtbibliothek am Friedrich-Ebert-Platz (Zugang über die Rathaus-Galerie) sollen sowohl den Eltern als auch den Kindern eine kleine Auszeit verschaffen, heißt es von der Stadtverwaltung. „Die Künstler Roman Antoniuk und Frederic Boesl haben gemeinsam mit der Stadtbibliothek unter dem Motto ,Kunst verbindet ohne Wörter‘ ein abwechslungsreiches Programm entwickelt, in dem sowohl die Kreativität als auch das interkulturelle Miteinander und das Kennenlernen im Mittelpunkt stehen.“ Roman Antoniuk könne die Teilnehmer in ukrainischer, russischer, englischer und deutscher Sprache begleiten.