Kultur in Leverkusen Deutsche Geschichte als Konzert

In der ersten Hälfte war beim Liederabend unter der Überschrift „Tanz auf dem Vulkan“ überwiegend schwere Kost angesagt. Fast zwei Stunden lauschten rund 40 Zuhörer der Musikveranstaltung. Viele von ihnen, schilderte Besucher Norbert Kaluza, hatten zuvor an einer Fahrt des Opladener Geschichtsvereins (OGV) für Ehrenamtler teilgenommen und im Rahmen des Projektes „Leverkusen – StadtRäume in der Zwischenkriegszeit“ die Ausstellungen in Jülich und Opladen besucht, ehe das Konzert auf dem Programm stand. Es bildete zugleich den Abschluss der Ausstellung, die seit September und letztmals am Sonntag in der Villa Römer zu besichtigen war.