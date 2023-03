IHK-Firmenumfrage in Leverkusen und Umgebung Konjunkturbarometer neigt sich zu „besser“ – Skepsis bleibt

Wenn Sätze mit „etwas besser“ anfangen, droht meist hintenraus der schlechtere Teil. So auch beim Satz, mit dem die Industrie- und Handelskammer Köln (IHK) die jüngste Konjunkturbarometer-Erhebung zusammenfasst: „Etwas besser als im Herbst“ und der zweite Teil: „aber noch keine Entwarnung – so lässt sich das Konjunkturklima im Rheinland derzeit skizzieren“, teilt die IHK mit. Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein sagt es so: „Insgesamt zeigt sich die Wirtschaft im Rheinland robust, blickt aber weiterhin sorgenvoll in die Zukunft.“