Rathaus-Pläne : Aus für Parken am S-Bahnhof Rheindorf?

Aus der Vogelperspektive wird die enge Verkehrsführung an der Bushaltestelle am S-Bahn-Haltepunkt in Rheindorf deutlich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Schildchen wechsel Dich – Das könnte es am S-Bahnhalt Rheindorf geben, wenn ein Papier der Stadt von der Politik abgesegnet wird. Die Verwaltung schlägt darin vor, die erst im vergangenen Jahr abmontierten Halteverbotsschilder in der Zufahrt zur Bahnstation wieder aufzubauen.

Das Thema Parken im Kurvenbereich der Zufahrt zum S-Bahnhof Rheindorf stand auf der Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksvertretung I Mitte März. Die wurde wegen Corona vertagt. Auf dem politischen Seziertisch wird das Stadtpapier aber früher oder später landen. Die Verwaltung schlägt darin vor, die erst im vergangenen Jahr abmontierten Halteverbotsschilder in der Zufahrt zur Bahnstation wieder aufzubauen. Grund: Busse kämen wegen der in der Kurve abgestellten Fahrzeuge nicht mehr durch.

Die Bezirksvertreter hatten Ende 2018 die Demontage der Halteverbotsschilder beschlossen – plus „die gleichzeitige Anordnung bezüglich der Beschilderung von Parkflächen“, fast die Stadt zusammen. „Dies führte, wie eine Fahrprobe der Wupsi zeigte, zu erheblichen Problemen, da eine Begegnung von Bussen im Kurvenbereich bei einem beparkten Seitenstreifen nicht mehr möglich ist und diese ,auf Sicht’ fahren müssen.“ Ende vergangenen Jahres hatten sich noch die Verkehrsbetriebe Hüttebräucker aus Leichlingen schriftlich bei der Bezirksregierung Köln beklagt (Anm. d. Redaktion: Hüttebräucher fährt die Linie 253, die den S-Bahnhof in Rheindorf ansteuert, mittlerweile nicht mehr).

Knotenpunkt Laut VRS-Auskunft steuern die Buslinien 207 (Rheindorf-Nord - Mathildenhof), 211 (Rheindorf-Nord - Steinbüchel) und die 253 (Leichlingen - Hitdorf), die die Wupsi unlängst von Hüttebräucker übernommen hat, die S-Bahnstation in Rheindorf an. Dort hält unter anderem die S6 als eine der meistgenutzten S-Bahnlinien in Nordrhein-Westfalen auf ihrem Weg zwischen Köln und Düsseldorf/Essen.

Es kam zum Ortstermin mit Bezirksregierung, Straßenverkehrsamt und Polizei. Ergebnis: „Es wurde bestätigt, dass eine Begegnung von Bussen praktisch nicht möglich ist. Busse, die in Richtung Bahnhof einfahren, benutzen zum Teil mehr als die Hälfte der Breite der Gegenfahrspur mit. Der Bordstein im Kurvenscheitelpunkt inklusive der kleinen, dahinterliegenden Grünfläche zwischen Bordstein und Gehweg ist bereits sichtbar von Bussen und Kfz befahren worden“, fasst die Stadt zusammen. Der Verkehrsraum sei daher als „nicht als verkehrssicher“ einzustufen. „Bei einem möglichen Unfall könnte die Stadt Leverkusen haftbar gemacht werden. Sofern es zu einer Begegnung in der Kurve kommen sollte, müsste ein Bus rückwärts aus der Kurve wieder ausfahren oder der in der Kurve außen fahrende Bus den Bordstein überfahren.“

In der Vergangenheit sei für solche Fälle der baulich angelegte Seitenstreifen durch den in der Kurve innen fahrenden Bus benutzt worden. Ein bewährtes Verfahren. Die Behörden schlagen zwei Lösungsmöglichkeiten vor: a) Rückkehr zum absoluten Halteverbot auf dem gesamten baulich angelegten Seitenstreifen im Kurvenbereich, b) nur die ersten rund 25 Meter – ungefähr fünf Stellplätze – des Seitenstreifens im Innenbereich der Kurve werden zum absoluten Halteverbot. Drei Plätze könnten am Ende der Kurve erhalten bleiben. „Zu Behinderungen des ÖPNV kann dies jedoch weiterhin führen“, merkt die Stadt an und empfiehlt die erste Variante mit dem Merksatz: „Sofern es zu keiner Veränderung der aktuellen Situation kommt, ist ein Einschreiten der Bezirksregierung Köln nicht ausgeschlossen.“