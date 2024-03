Kulturabend an der Rheindorfer Gesamtschule in Leverkusen Kollwitz-Schüler absolvieren Klassenarbeit auf der Bühne

„Wir geh’n Bühne“ hat die Käthe-Kollwitz-Schule den Kulturabend – als ironische Anlehnung an Jugendsprache – überschrieben, der an diesem Mittwoch, 20. März, für Unterhaltung sorgen will. Und gleichzeitig die praktische Klassenarbeit für die Schüler der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe ist, die das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ belegt haben. „In jedem Jahrgang gibt es einen anderen Schwerpunkt“, beschreibt Fachvorsitzende Adrienne Danebrock. „Der siebte Jahrgang arbeitet pantomimisch zum Thema Maschinenmensch, der zehnte etwa macht Schwarzlichttheater mit selbst gebastelten Unterwassertieren.“ Das Fach sei aktuell sehr gefragt, teils seien 30 Schüler in einem Kursus. Deswegen gebe es etwa bei der zehnten Jahrgangsstufe auch gesprochene Spielszenen, erzählt Danebrock, die betont: „Die Schüler haben sehr viel Anteil an der Entstehung des Programms. Die Lehrer fungieren als eine Art Regisseur.“